Ue, incontro Meloni - Macron - Scholz

Un bilaterale alla vigilia di uncruciale sui temi dell'allargamento all'Ucraina e del bilancio, sullo sfondo del grande nodo del Patto di stabilità. "E'stata un'ottima ...

Al Consiglio europeo è (ancora) tutti contro Orban EuropaToday

Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles, sullo sfondo nodo riforma Patto stabilità

Questi i due macro-temi che la premier Giorgia Meloni troverà sul tavolo del Consiglio europeo di oggi e domani, a Bruxelles. Un appuntamento preceduto dal vertice Ue-Balcani occidentali che ha visto ...

Meloni in Aula processa il M5s. "Veto sul Patto Non lo escludo"

L'assist, a sorpresa, lo fornisce un europeista a 24 carati, nonché ex presidente del Consiglio, come Mario Monti: «Questo patto di stabilità non è accettabile, è un'Europa con lo specchietto ...