Congedo parentale | se il genitore dipendente pubblico ha fruito di un mese al 100% | l’altro privato può chiederlo all’80% FAQ Inps

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilè un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino. Per i lavoratori dipendenti, il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. L'articolo .