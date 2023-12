Conference League | Fiorentina avanti nello scontro diretto con il Ferencvaros

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Vincere e sperare in buone notizie da Praga per agguantare il primo posto in classifica. La Roma di Josè Mourinho, già certa almeno...

Formazioni ufficiali Ferencvaros - Fiorentina: Conference League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ferencvaros - Fiorentina , match dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions2023/2024. La partita è in programma alle 18:45 di stasera, giovedì 14 dicembre. Per i viola obiettivo primo posto del girone per evitare il doppio impegno di febbraio e volare direttamente ...

Conference più Europa League, Muriel on fire La combo pazzesca vale quota 78! Tuttosport

Rinnovo Bremer, rientro Pavard e Guirassy-Milan: le news di oggi | OneFootball

Potrebbe esaurirsi in tempo relativamente breve l’emergenza dell’Inter in difesa. La Gazzetta dello Sport spiega che Benjamin Pavard è ritornato parzialmente in gruppo dopo la lussazione della rotula ...

Aboubakar fuori rosa dopo un trapianto di capelli: ha usato una scusa imbarazzante per non giocare

Vincent Aboubakar è stato messo fuori rosa dal Besiktas perché ha finto un infortunio dopo essere volato a Parigi per un trapianto di capelli: ha ...