Conference League 2023 2024 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Uefa Europaal via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italiana. FASE A GIRONIGIRONE A Lilla 11 Slovan Bratislava 10 KI 4 Olimpia Lubiana 3 GIRONE B Maccabi Tel Aviv 15 Gent 13 Zorya 4 Breidablik 0 GIRONE C Viktoria Plzen 15 Dinamo Zagabria 9 Ballkani 4 Astana 4 GIRONE D Bruges 13 Bodo/Glimt 10 Lugano ...