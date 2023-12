Con 3 | 2 milioni di reddito Matteo Renzi è il più ricco in Senato Battuto Renzo Piano | terzo Giulio Tremonti Schlein sotto i 100 mila euro

(Di giovedì 14 dicembre 2023)è diventato ilre piùcon la dichiarazione dei redditi 2023, spodestando ilre a vitache deve accontentarsi della piazza d’onore. Con una dichiarazione di 3e 217, in questo momento, risulta essere anche il piùdel Parlamento. Manca però ancora la dichiarazione dei redditi di Antonio Angelucci, l’imprenditore della sanità privata oltre che editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo, che probabilmente riconquisterà il primo posto visto che nel 2022 aveva dichiarato 4e 581. Manca alla Camera anche la dichiarazione dell’avvocato Giulia Bongiorno ...

Venerdì 15 dicembre sciopero nazionale dei trasporti: i servizi a rischio

... ma questo non può paralizzare l'Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale - ha spiegato Salviniun video via social - Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20...

Airbnb paga 576 milioni: chiuso il contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate Corriere della Sera

Gli invisibili al di sotto del salario minimo: viaggio fra i dannati del lavoro

Il governo che ha affossato il salario minimo non considera i milioni di lavoratori con uno stipendio da fame. Contratti fatti apposta per ridurre i compensi, esternalizzazioni, bugie. «C’è paura, è ...

Campari compra per 1,2 miliardi il cognac Courvoisier

Campari ha avviato trattative in esclusiva con Beam Suntory per acquisire il 100% di Beam Holding France, che detiene a sua volta il brand di cognac Courvoisier. Il prezzo fisso di acquisto è pari a 1 ...