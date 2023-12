Come mai i capi griffati hanno un prezzo così elevato?

Nelle sale 'Adagio' di Sollima con Servillo, Mastandrea e Favino: 'Le mie trasformazioni non sono di serie B. Da Venezia nessuna polemica, ...

"Adagio" è il nuovo crime di Stefano Sollima ambientato in una Roma in fiamme. Il film che chiude una ipotetica (e splendida) trilogia racconta la Capitalenon si èvista, animata dal bene e dal male, tra criminalità e giustizia in cui i confini sono labili. Con un cast d'eccezione: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, ...

Tormentoni natalizi: come mai hanno tanto successo Marketing Espresso

Come mai il Frecciarossa ha fatto retromarcia L’incidente sembra inverosimile Il Fatto Quotidiano

Il James Webb scopre la “stella fallita” più piccola: la sua esistenza difficile da spiegare

Un team di ricerca internazionale ha scoperto la più piccola nana bruna mai identificata nel cuore dell’ammasso stellare IC 348 ...

Bici con motore elettrico centrale in offerta: i-Bike Urban 600 non è mai costata così poco

14 DIC Bici con motore elettrico centrale in offerta: i-Bike Urban 600 non è mai costata così poco 14 DIC Tesla richiama 2 milioni di veicoli con Autopilot, ma non è così tragica come sembra 13 DIC ...