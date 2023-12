Collaudo del cavalcavia pedonale | chiude via Pontina | date | fasce orarie e limitazioni

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pomezia, 14 dicembre 2023 – Per poter effettuare ildelposto al Km 27+948 di via, prospiciente via Poma, la SS 148 resterà temporaneamente chiusa per la durata dell’intervento tecnico. Di seguito la specifica del tratto interessato e degli orari. Chiusura al traffico su SS 148dal km 30+890 al km 27+750, direzione Roma, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 30 890 in complanare, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Roma, a partire dal 18/12/2023 fino al 19/12/2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti. Chiusura al traffico su SS 148dal km 27+400 al km 28+200, Direzione Terracina, su ...