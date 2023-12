Colesterolo | un farmaco mRNA lo dimezza con solo due dosi annue

Università di Parma: agli "Aperitivi della Conoscenza" si parla di colesterolo e malattie cardiovascolari

e malattie cardiovascolari: cosa sapere e cosa fare è il tema dell'incontro in programma ... A parlarne sarà Elda Favari , docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del. " ...

Colesterolo LDL, quando e a chi servono i superfarmaci per ridurlo (rapidamente) ai minimi termini la Repubblica

Colesterolo alto, un nuovo farmaco lo dimezza con solo due dosi l'anno Today.it

Colesterolo LDL, quando e a chi servono i superfarmaci per ridurlo (rapidamente) ai minimi termini

Oltre all'efficacia, quando si parla di farmaci anti-colesterolo, occorre anche ragionare sulla necessità di trattamenti che vadano avanti nel tempo. Quindi l'aderenza alle cure è fondamentale, ...

Colesterolo: i nuovi super farmaci salvano da un secondo infarto

Colesterolo: i risultati del primo e più ampio studio real-life mai realizzato fino ad oggi in pazienti ricoverati per infarto, in trattamento con i due nuovi farmaci anti-PCSK9.