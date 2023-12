Clausola Osimhen | Chelsea in agguato | a giugno è pronto a pagare 130 milioni alla SSC Napoli

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilnon stava aspettando altro. Victor, nei prossimi giorni, firmerà il suo nuovo contratto con la SSC, un contratto che durerà un anno in più fino al 2026 e con unaimportante da 130di euro. Una cifra elevata per i club italiani ma non per quelli della Premier League, L'articolo