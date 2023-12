Clausola da 130 milioni | sarà il calciatore più pagato della Serie A

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Victor Osimhen si prepara a diventare ilpiùA. Il rinnovo con il Napoli è ad un passo La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a blindare quello che è uno dei suoi giocatori chiave: Victor Osimhen. Dopo una lunga fase di stallo, le parti sembrano adesso pronte a consolidare il loro legame con un nuovo rinnovo. Infatti, il Napoli pare che abbia già una bozza d’accordo con ilnigeriano, fresco vincitore del pallone d’oro africano. La società di Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’attaccante ex Lille non sono mai stati cosi vicini, il rinnovo sembra imminente. Victor Osimhen, grande artefice dell’iconico cammino azzurro che ha portato allo storico terzo Scudetto, si appresta a legarsi ancor più ai colori del Napoli. La notizia ...

Rinnovo Osimhen, definita la clausola: Il Mattino svela la cifra per portare Victor via da Napoli

Rinnovo Osimhen, definita laPrevederà una cifra suimilioni di euro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

Osimhen, rinnovo sotto l'albero di Natale: clausola da 130 milioni di euro ilmattino.it

Osimhen guadagnerà 10 milioni netti all'anno, la clausola sarà di 130 milioni (Gazzetta) Virgilio

Clausola Osimhen, Gazzetta: un gesto di De Laurentiis ha colto tutti in contropiede

e a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport. Clausola Osimhen, i dettagli ...

Da "Un rimpianto del Diavolo" a "Troppo tardi": il Milan supera il Newcastle ma abbandona la Champions League

CALCIOMERCATO - Il Milan è fuori dalla Champions. Il successo contro il Newcastle in terra inglese non basta alla formazione rossonera per passare agli ottavi.