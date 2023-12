Classifica delle serie TV più ricercate su Google nel 2023

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Mare Fuori è latelevisiva più cercata suin Italia nel. Lo si apprende dal rapporto annuale condiviso dal motore di ricerca, in cui elenca tutti i trend degli ultimi 12 mesi. Laprodotta da Rai Fiction e Picomedia, ambientata nell’immaginario carcere IPM di Napoli, è al primo posto tra le ricerche degli utenti di Internet in Italia. A livello globale, invece il primato spetta a The Last of Us, che domina anche le ricerche per leTV negli Stati Uniti. Il podio per l’Italia è completato da Buongiorno, mamma! e Lidia Poët. Per quanto riguarda gli attori e le attrici, la più cercata in Italia è Chiara Ferragni, seguita da Luisa Ranieri e Beatrice Luzzi. A livello internazionale, invece, il primo posto è occupato da Jeremy Renner, noto per essere Occhio di Falco nel ...