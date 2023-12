Cinema | le uscite del weekend 16-17 dicembre | “Wonka” arriva in sala

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Fioccano novità alneldel 16 e 17, tra cui si segnala l’attesissimocon Timothée Chalamet. Il prequel de La Fabbrica di Cioccolato non è la sola novità in arrivo sul grande schermo nostrano: ecco i titoli che sono approdati in. Nel corso del16 e 17approderanno alnumerose novità, tra le quali spicca. Annunciato da tempo, il film seguirà le origini di Willy, personaggio nato dalla mente di Roald Dahl e protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, alla scoperta dei suoi inizi, ben prima di diventare il Re del Cioccolato. A rivestire i panni del protagonista è Timothée Chalamet, che erediterà il testimone di Johnny Depp e Gene Wilder. Le ...