Cinema italiano in lutto | il grande attore si è spento | da pochi giorni era ricoverato in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilpiange uno dei suoi grandi attori. Protagonista di pellicole indimenticabili, si è alternato davanti alla macchina da presa e sul palcoscenico del teatro con la stessa passione e dedizione. Prima di intraprendere la carriera diebbe una certa notorietà come campione nella trasmissione televisiva di Mike Bongiorno Lascia o raddoppia? Per ilfu interprete di film di genere (peplum, b-movie, storici, thriller. Apparve in diversi sceneggiati televisivi degli anni sessanta e settanta. >“No, non può essere lui”. Bello da togliere il fiato e irriconoscibile da quando stava su Canale 5, oggi è così ed è tornato in tv In teatro lavorò in alcune rappresentazioni storiche messe in scena dal Piccolo Teatro di Milano diretto da Giorgio Strehler, come ad esempio, da Carlo Goldoni, Le baruffe ...