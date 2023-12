Cina | Pechino | proseguono nevicate con ondate di freddo in arrivo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023), 14 dic – (Xinhua) – La municipalita’ dioggi sta registrando ulteriori, e un’ondata didovrebbe spazzare la capitale cinese domani. Secondo l’Osservatorio meteorologico di, la media delle precipitazioni in citta’ dalle 5:00 del mattino fino alla mezzanotte di ieri e’ stata pari a 2,7 mm, con una media di 3,1 mm nell’area urbana. Per oggi sono previsteda moderate a forti durante il giorno elievi durante la notte. Le previsioni meteorologiche indicano inoltre che oggi la temperatura massima in citta’ sara’ di soli 2 gradi Celsius e la minima di 5 gradi. Dopo questa ondata di neve, che dovrebbe terminare domani, la citta’ sara’ colpita da un’ondata di, con ...