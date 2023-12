Cina | neve a Pechino | oltre 30 feriti dopo separazione dei vagoni treno della metro

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023), 14 dic – (Xinhua) – Piu’ di 30 persone sono rimaste ferite in seguito alladeidi unpolitana lungo la linea Changping, questo pomeriggio a, dove ha nevicato, hanno dichiarato le autorita’ locali. La Commissione municipale dei trasporti diha dichiarato che l’incidente e’ avvenuto alle 18:57. Gli operatori per le emergenze, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e del traffico sono prontamente arrivati sul posto e hanno effettuato le operazioni di soccorso. Isono stati mandati in ospedale per essere curati. Sono in corso le indagini sulle cause dell’incidente. (Xin) Agenzia Xinhua