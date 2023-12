Cina | MOC | commercio estero vede continuo slancio di ripresa

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pechino, 14 dic – (Xinhua) – I fattori positivi delcinese si sono accumulati e la suasi sta consolidando, ha dichiarato oggi una portavoce del ministero del(MOC). Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti hanno invertito la tendenza rispetto alla precedente contrazione, guadagnando il 9,6% a novembre, ha dichiarato la portavoce Shu Jueting durante una conferenza stampa. L’elettronica di consumo, come i cellulari e gli elettrodomestici, ha ripreso lodi crescita, mentre il tasso di crescita delle importazioni di circuiti integrati e’ diventato positivo per la prima volta quest’anno. Molte piattaforme hanno registrato una performance positiva nelle attivita’ di e-commerce transfrontaliero a partire dal quarto trimestre, ha dichiarato la ...

Cambogia, dalla roulette russa alla roulette cinese Il Fatto Quotidiano

MOC | Commissione europea | indagine su import EV cinesi tipico atto di protezionismo Zazoom Blog

La ricetta dei Cinnamon Rolls: le girelle alla cannella svedesi

I Cinnamon rolls, in italiano “girelle alla cannella”, sono dei dolci soffici, speziati e aromatizzati con cannella e rivestiti da una glassa zuccherosa. La ricetta dei Cinnamon rolls è nata negli ...

Linux Mint 21.3 beta è ora disponibile per il download con Cinnamon 6.0

A chi è alla ricerca di una distribuzione entry-level per Linux si consiglia di provare Linux Mint con il desktop Cinnamon. Questa distribuzione Linux è nota per la sua stabilità, in quanto si basa ...