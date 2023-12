Cina | emettera’ monete | banconote commemorative per festeggiare 2024

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pechino, 14 dic – (Xinhua) – La banca centrale cinesee una banconotaa partire da domani, per celebrare l’anno. La serie di contanti commemorativi si compone di una moneta d’oro, una d’argento, una in lega di rame e una banconota, che avranno tutte corso legale in, ha dichiarato oggi la Banca popolare cinese. Il dritto delled’oro e d’argento reca combinazioni di motivi tradizionali cinesi che rappresentano il buon auspicio, oltre al nome del Paese e all’anno di emissione. Il rovescio della moneta d’oro presenta il carattere cinese “Fu”, che significa fortuna, e il disegno a fumetto di un drago per celebrare il prossimo anno zodiacale cinese del Drago. Il rovescio della moneta d’argento riporta la ...