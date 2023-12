Cina | condurra’ quarta indagine nazionale su patrimonio culturale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pechino, 14 dic – (Xinhua) – Il gruppo leader per laedizione dell’sulinha organizzato la sua prima riunione oggi. All’evento hanno partecipato Li Shulei, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, e il consigliere di Stato Shen Yiqin. Entrambi sono anche a capo del gruppo. Durante l’incontro e’ stato sottolineato che l’sule’ un compito fondamentale per lo sviluppo del lavoro in materia, e che tutti i reperti culturali da proteggere devono essere inclusi nel lavoro di tutela. L’incontro ha anche esortato a compiere sforzi per la raccolta di informazioni rilevanti e per la preparazione ...