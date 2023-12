Ciclismo femminile | Sangalli | “Balsamo e Cavalli torneranno sui loro livelli Al Giro punto su Realini”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da due anni alla guida del settoresu strada c’è Paolo, braccio destro di Dino Salvoldi sin dal 2009. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in vista della prossima stagione che sarà quella olimpica: “Al netto delle sfortune delle scorso anno il nostro movimentoè in salute. Non mi posso proprio lamentare, lavoro condal 2009 e quindi ci conosciamo bene e lavoriamo sempre nel modo migliore“. Dopo il Mondiale vinto nel 2021 e il Trofeo Binda del 2022, Elisaha fatto un po’ di fatica: come te lo spieghi? E cosa le manca per tornare sui suoiabituali? “Elisa stava crescendo bene, poi dopo l’infortunio ha fatto un po’ fatica, è stato un rincorrere per tornare in buona condizione, ma in un contesto in cui bisogna sempre essere al 100% ...