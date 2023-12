Ciao Franco | amico edicolante di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023)si svegliava da trent’anni all’alba ogni mattina e, assieme a un gruppo sempre più ristretto di persone come lui, cercava di far sopravvivere l’informazione, convinto che un Paese senza giornali rischia il buio. La prima volta mi scrisse subito dopo che la nostra rivista aveva esordito in edicola a settembre 2021. Il nome della sua casella postale mi incuriosì subito: unasolaedicola@. Si firmava sempre così alla fine delle sue mail: «Un sorriso,» (un giorno gli feci notare che spesso quello era il saluto con cui Matteo Renzi congedava i lettori della sua newsletter: mi rispose che non lo sapeva e che avrebbe riflettuto se usare ancora quella formula). Le sue mail erano puntuali: stai sicuro che ogni venerdì mattina di buon ora, spesso anche prima che mi svegliassi, il suo messaggio era già lì. Non chiamava quasi mai, scriveva sempre solo ...