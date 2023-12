Ciao Darwin | Cecchi Paone e Giucas Casella i capi squadra di Scienza vs Occulto

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 dicembre 2023): Luca Laurenti e Paolo Bonolissono le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie nel nuovo appuntamento con9, in onda domani in prima serata su Canale 5. Atanare le due squadre, al cospetto di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il pubblico troverà Alessandro) e). Ospite nel programma, in occasione della “prova di coraggio”, la campionessa di tiro con l’arco delle Fiamme Azzurre Irene Franchini. La quarta puntata del programma dovrà vedersela con la semifinale di The Voice Kids, il programma di Antonella Clerici che dalla seconda sfida in poi ha preso il ...