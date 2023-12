Christian morto dopo due giorni di agonia | investito in monopattino | la famiglia dona gli organi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Tufaro, il 18ennelunedì sera mentre viaggiava sullungo la Circonvallazione esterna di Orbassano, non ce l’ha fatta. È deceduto oggi pomeriggio al Centro Traumatologico di Torino, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito dell’incidente. Troppo grave il trauma cranico riportato durante l’investimento. Il sinistro, lunedì (11 dicembre) intorno alle 18,30, alla periferia della città, nei pressi del supermercato Eurospin di strada Piossasco.TufaroÈ qui che il conducente di una Bmw, un uomo di 47 anni proveniente da Beinasco e diretto verso Rivalta, ha travolto il ragazzo che viaggiava su unlungo le strisce in prossimità della rotatoria al confine con Tetti Francesi., che da via Primo Maggio era ...