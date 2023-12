Chip | la sicurezza nazionale tra Nvidia e la Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La competizione tecnologica tra Usa esta già impattando le strategie aziendali dei grandi colossi high-tech, eè sicuramente al centro dell’attenzione. L’azienda con sede a Santa Clara, fondata nel 1993 e che ha lanciato la prima graphic processing unit (GPU) nel 1999, è oggi il primomaker al mondo: per capitalizzazione di borsa, con le azioni che si scambiano a circa 476$ al New York Stock Exchange, nonché il player più posizionato per beneficiare del boom dell’intelligenza artificiale (IA) e non solo. Proprio per questa centralità, le prossime mosse di mercato disaranno fondamentali per capire fino a che punto l’azienda di Jensen Huang vorrà allinearsi alle nuove misure e restrizioni imposte dal Dipartimento del Commercio lo scorso ottobre, volte a contenere l’ascesa della Repubblica ...