Chiamano polizia per bimbo abbandonato in giardino – dopo sguardo all’interno della casa | devono chiamare i rinforzi

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ladi Palatka, negli Stati Uniti, è stata allertata per un neonatoin. Quando laè arrivata e ha dato un’occhiata, ha fatto una scoperta sconcertante. Il 26 novembre di quest’anno, ladi Palatka, negli Stati Uniti, ha ricevuto una telefonata agghiacciante da un anonimo che sosteneva di aver trovato un neonatoneldi. Chi chiamava non aveva idea di come il bambino fosse arrivato lì e laha annunciato in un post su Facebook che l’intera faccenda fosse un mistero. Aveva ancora il cordone ombelicale Laha esaminato ilsulla ...