Chi era Vera Mudra | uccisa a Rimini dal marito

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 14 dicembre 2023)era una donna di origini ucraine,a 61 anni dalGiovanni Laguardia, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2020, nella palazzina a Marina Centro, zona residenziale didove i due vivevano insieme. La donna, di cui si parla nella puntata di Amore Criminale in onda oggi, aveva sposato Laguardia, idraulico in pensione originario di Matera, nel 2002, dopo essere arrivata in Italia alla fine degli anni ’90, ed aver intrapreso la professione di badante, per conto di una signora del posto. Laguardia, dopo aver trucidato la moglie con 18 martellate, vagò per molte ore lungo la città, deserta a causa delle misure preventive contro la pandemia da Covid 19, per poi fermarsi a un telefono pubblico e confessare l’omicidio prima alla cugina di, Halina Faduc, e poi ...