Chi è Laura la Divina | scomparsa a Napoli | l’appello a Chi l’ha visto?

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 dicembre 2023)lae dal pomeriggio del 13 dicembre di lei non si hanno più notizie. Per chi “frequenta” TikTok la notizia ha destato un certo scalpore, dato che si tratta di una tiktoker piuttosto conosciuta, sempre al fianco dell’altrettanto nota Rita De Crescenzo. Stavolta nulla a che vedere con video e siparietti eccentrici e divertenti, la notizia è più che seria al punto tale da coinvolgere il programma Chi?, al quale è giunta una segnalazione in diretta da parte di familiari e conoscenti, sinceramente preoccupati per le sue condizioni. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento…