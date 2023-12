“Che Tempo che fa” | seconda intervista per Papa Francesco

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Secondo Dagospia avrebbe deciso di concedere una nuovaNon più sulla Rai, ma su Nove, Fabio Fazio potrebbe così di nuovo ospitare ere a “CheChe Fa”,. L’indiscrezione, per il momento si tratta solo di questo, è stata lanciata da Dagospia. Dopo quella di quasi uu anno fa, era il 6 febbraio 2022, il Pontefice potrebbe nuovamente raccontarsi. Allora, in onda su Rai 3, fu un successo in termini di ascolti, con il 29,7% di share, con 8 milioni 9.781 di spettatori. Leggi anche: “Cheche Fa”: Fazio deve fare a meno di Mahmood, perché?, rispose alle domande di Fabio Fazio direttamente dal collegamento di Casa Marta, in Vaticano. tanti i temi toccati, dalla guerra alla crisi economica, fino al ...