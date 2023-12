Che profumo ha il Natale?

Leggi su diredonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Che ilabbia un suo particolare e specificoin grado di coccolarci durante le Feste e riportarci a quel periodo nel resto dell’anno è una cosa certa che nessuno mette in dubbio, eppure, dire con esattezza quale sia questonon è così semplice come sembrerebbe. Perché ilha unche non solo è diverso per ognuno di noi, ma cambia anche in base a qualeci riferiamo. Ebbene sì: così come noi cresciamo e cambiamo, così anche i Natali che viviamo si trasformano e con essi anche i loro profumi, che pur nella diversità rimangono comunque sempre in grado di catapultarci in un’atmosfera magica, che purtroppo dura però troppo poco. In realtà un modo c’è per far durare queste fragranze più a lungo, e brand come Le Essenze di Elda con la sua essenza ...