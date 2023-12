Che numeri ha la Gig Economy in Europa in ambito digitale

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un volume d’affari che, secondo alcune stime, andrebbe a toccare i 20 miliardi di euro. Stiamo parlando del valore della gig-all’interno dei confini dell’Unione Europea. Secondo le ultime stime della Commissione Europea, nel vecchio continente sono circa 500 le piattaforme di lavoroche possono rientrare in questa specifica categoria. È un volume importante, soprattutto se si considera la rapida evoluzione che questo tipo di forma di lavoro ha avuto nel corso degli ultimi cinque anni. Le prestazioni occasionali – che in virtù dell’accordo raggiunto tra le istituzioni europee si stanno trasformando sempre di più in uno schema ben preciso, con norme, tutele e potenziali diritti – hanno avuto una grandissima accelerazione con la differenziazione del concetto di mercato di lavoro. Ecco perché iall’interno ...