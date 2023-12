Chance Renato Sanches in Europa | finora non ha mai superato i 45? in una partita

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Su X (fu Twitter) il centrocampista della Roma,ha dovuto specificare di non “essere andato da uno sciamano” dopo che erano state fraintese alcune sue frasi su “una maledizione lanciata” sulle sue condizioni fisiche. Una battuta e nulla più, chiaramente. Eppure, quello degli infortuni sembra davvero essere un castigo dal quale il centrocampista portoghese non riesce a fuggire. Stasera in occasione di Roma-Sheriff, ultima giornata diLeague,tornerà a giocare dal 1?. Nelle ultime due settimane non è mai sceso in campo e e prendendo in esame solamente i mesi di novembre e dicembre l’ex Psg ha giocato complessivamente solo 50 minuti. Più in generale, dall’inizio della sua esperienza romana, non è mai andato oltre i 50 minuti in campo in una sola ...