(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Volevamo continuare in, sapevamo che senza vittoria non potevamo pensare di andare avanti. Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in, il Milan non l'ha ...

Champions: Leao, ora in Europa League per vincerla

...da titolare perdopo un mese d'assenza ma il palo li ha negato la gioia del ritorno con gol: "Deluso, era importante per me tornare col gol. La cosa più importante era continuare in...

FINALE Newcastle-Milan 1-2: gran prova, ma i rossoneri vanno in Europa Legue La Gazzetta dello Sport

Newcastle-Milan, Leao: “Proveremo a vincere l’Europa League. Sul palo…” Pianeta Milan

7 italiane su 7 avanti in Europa: salgono possibilità di qualificare la 5ª a prossima Champions

Con la retrocessione in Europa League, il Milan riesce ad aprire il paracadute d'emergenza restando in un torneo continentale.

Il Milan vince ma dice addio alla Champions. Rossoneri in Europa League e Pioli salvo. Per ora

Il Milan il suo l’ha fatto. Non basta per la Champions, perché il Psg pareggia a Dortmund, ma per l’Europa League sì. L’ha fatto a modo suo, come gli gira quest’anno, a due facce. Per fortuna quella b ...