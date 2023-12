Champions League | Theo Hernndez ‘si trasforma’ in Lucas | da terzino sinistro… a difensore centrale

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) 2023-12-13 15:46:00 Il web è in trepidazione:Hernández vivono la loro versione particolare di “Tu vai a Boston e io vado in California”.abituale, si è affermato come ‘3’ nel PSG a causa dell’infortunio di Nuno Mendes esinistro dell’allenamento, È stato spostato sull’asse di difesa del Milan. I rossoneri, infatti, Si giocheranno le remote possibilità di accedere agli ottavi di finale di-Devo battere il Newcastle e lasciare perdere il PSG- con l’ex giocatore di Atltico, Alavs, Real Madrid e Real Sociedad nel ruolo diHernandez salva il Milan nell’esordio record del quindicenne ...