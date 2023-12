Champions League | serata storica | finita l' era del format con gli otto gironi

Lazio, sorteggio ottavi Champions League: tutte le possibili avversarie

ROMA - Missione primo posto fallita, la Lazio perde contro l'Atletico Madrid e va agli ottavi da seconda del girone. Ora lasi fa dura, ma sempre molto affascinante. Le vincitrici dei gironi sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie. Non possono affrontarsi le squadre della stessa ...

Champions League: Newcastle-Milan 1-2, rossoneri in Europa League - Sportmediaset Sport Mediaset

Newcastle-Milan 1-0 LIVE: la sblocca Joelinton Sky Sport

Varriale: "Non il miglior Napoli di Mazzarri, ma segnali positivi. Tra 2 mesi sarà una squadra diversa"

Attraverso un tweet, il giornalista Enrico Varriale è tornato sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ottenuta ieri dal Napoli. Attraverso un tweet, il giornalista Enrico ...

Qualificate Champions, retrocesse in Europa League ed eliminate: il quadro

La fase a gironi della Champions League si è chiusa con una serata ricca di gol, emozioni e sorprese. Si è definito così il quadro delle squadre che giocheranno gli ottavi di finale, delle retrocesse ...