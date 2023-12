Champions | Lazio perde in casa Atletico 2-0 ed è seconda Milan vince a Newcastle 1-2 ma va in Europa League Il quadro degli ottavi

Lazio, Sarri spavaldo: "Agli ottavi di Champions voglio il Barcellona"

Sarri svela il suo sogno per la Lazio agli ottavi di Champions: “Vorrei affrontare il Barcellona”

Champions League: Atletico Madrid - Lazio 2-0

Atletico Madrid-Lazio 2-0 (1-0) nell'ultimo turno del gruppo E di Champions League. A tletico Madrid (3-5-2): Oblak, Savic (23' st Azpilicueta), Gimenez (1' st Soyuncu), Hermoso, Molina, de Paul, ...