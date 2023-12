Champions | Lazio battuta a Madrid | ma comunque agli ottavi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una sconfitta che non fa troppo male per laed una vittoria del Milan che salva il salvabile. Nell'ultimo turno della fase a gironi diLeague la squadra di Maurizio Sarri cade 2 - 0 in ...

La Lazio affonda a Madrid: l'Atletico vince 2 - 0 e i biancocelesti chiudono il girone al 2° posto

Laperde contro l' Atletico Madrid nell'ultimo turno del girone diLeague e passa come seconda del girone E . Ai biancocelesti - come all' Inter - toccherà quindi un accoppiamento di ...

Lazio, niente impresa. Sneijder, dichiarazioni choc

I biancocelesti sconfitti a Madrid, il Milan retrocede in Europa League. Spalletti in finale come migliore allenatore del mondo. Zeman resta ricoverato. L'ex Inter: "Non vorrei mai essere allenato da ...

Sogna il ritorno già a gennaio: Sarri spiazzato, via subito dalla Lazio

potrebbe essere una delle sue ultime partite con la maglia della Lazio. L’ultima in Champions coi biancocelesti. Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it Le notizie di calciomercato provenienti ...