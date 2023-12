Champions | i flop di Newcastle e Manchester United favoriscono l’Italia nell’ottica “quinta squadra”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si è conclusa ieri sera la fase a gironi dellaLeague 2023/24, l’ultima con la formula attuale che prevede la presenza di otto gruppi da quattro squadre ciascuno dal momento che, dalla prossima stagione, entrerà in vigore il nuovo format a 36 squadre con un unico maxi girone e con ogni singolache disputerà otto partite (quattro in casa, quattro in trasferta) di “sola andata” contro otto avversari differenti. Accedono agli ottavi di finale quattro squadre spagnole su cinque (Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Real Sociedad) con tutte e quattro che sono arrivate prime nel rispettivo girone (mentre laspagnola, il Siviglia, è arrivata ultima venendo così esclusa anche dai play-off di Europa League), tre tedesche (Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia), tre italiane (Napoli, Lazio e Inter), due ...