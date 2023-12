(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il fronte progressista? L'alleanza tra Pd e M5S? "Se si, se siperdere no". Lo dice Romano, ospite di Piazza Pulita su La7. "O mettono insieme l'eredità comunista, socialista, cattolico-liberale e riformista oppure i riformisti perdono".

"Senza unione bancaria non serve..." "Una trappola per topi...". Lo scontro sul Mes

È una colpa che risale ai tempi di Ciampi, continua con, Amato e dei governi diche si sono fatti ubriacare dalle sirene neoliberiste dell'Europa. Conte era subalterno al ...

**Centrosinistra: Prodi, ‘se si vuole vincere bisogna federare’** La Sicilia

Massimo Cacciari: "Tocca a Schlein federare il centrosinistra. Gentiloni non ha carisma" (di A. Raimo) L'HuffPost

Scontro Calenda-Gruber. “Meloni Coraggiosa a differenza della sinistra. Il campo largo non andrà mai al governo”. “Ma neanche lei”

Scintille per oltre 30 minuti a Otto e mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione Lilli Gruber e il leader di Azione, Carlo Calenda, sul campo largo del centrosinistra a cui l’ex alleato di Ren ...

Il paradosso del Pd e la «morte» delle primarie (che hanno deciso la segreteria)

Dove c’è accordo non si fanno perché inutili, dove c’è divisione non si fanno per evitare lo scontro. Eppure nel 2005 cambiarono la politica ...