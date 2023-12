Cenone di Capodanno 2024 | 8 locali a Roma per celebrare l’ultimo dell’anno

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Cosa fare l’ultimo? Se siete in cerca di un ristorante dove andare il 31 dicembre ecco a voi 8 soluzioni che potrebbero fare a caso vostro! Carnale Ph.SlevinCARNALE Per l’ultimo, Carnale – cocktail bar e ristorante specializzato in cucina di carne – realizzerà uno speciale menu degustazione, la serata sarà accompagnata da musica dal vivo e dj-set dopo la mezzanotte. Menu: • Cocktail di benvenuto accompagnato da nigiri di wagyu laccato al whisky torbato e perlage • Entree – ‘Crudo cotto braciato’ – Fondente di manzo, picanha alla brace, crudo di gambero e polvere di crostacei – Tartare di Fassona, frutti rossi, carpaccio di tartufo e aria di Drappier Brut millesimato • Primi – Gnocco ripieno di Reggiano, carciofo croccante, limone candito e liquirizia – Mezzaluna di riso croccante al nero di seppia, ...