Cecchi | ‘ogni 10-12 anni arriva qualcuno che vuole fare cassa con la nautica’

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – ''Gli investimenti vanno incentivati. Le infrastrutture vanno ammodernate. Prendiamo ad esempio il tema delle concessioni demaniali, che viene trattato dalla stampa con estrema superficialità e con tanti luoghi comuni: non si può, come ha fatto invece il Presidente Draghi, assimilare i porti turistici alle spiagge! In Italia i porti per la nautica sono stati costruiti solo con capitali privati, che così scappano dal Paese''. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Nautica, Saverio, in occasione dell'assemblea annuale. ''Oppure guardiamo gli uffici che vogliono mettere l’Imu sull’acqua, oltre che su immobili e manufatti -prosegue-. Dico questo perché, avendo 50di memoria storica del settore, noto che ogni 10-12che ...