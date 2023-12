“C’è un messaggio per te” Grande Fratello | Perla incredula | tutti sorpresi corrono ad abbracciarla

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Momento indimenticabile peral, che ha ricevuto una sorpresa che definire bellissima è anche poco. Non si aspettava di vivere fortissime emozioni nella mattinata di giovedì 14 dicembre, invece è stato proprio così. Anzi, c’è stato più di un regalo nei confronti della ragazza, che sta continuando a condividere questa esperienza con Greta, ex di Mirko. Lui invece è stato eliminato dai telespettatori, i quali non hanno gradito la sua troppa indecisione sulle due giovani. Ma tornando a, ha alzato gli occhi al cielo e sopra la casa delè arrivata una sorpresa, poi diventata doppia. Non ha potuto fare altro che ringraziaree festeggiare insieme agli altri coinquilini quella situazione meravigliosa. Leggi anche: ...