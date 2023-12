C’è più Italia nell’Esa Le nuove nomine

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dal Consiglio dell’Agenzia spaziale europea arrivano conferme e novità su chi guiderà l’agenzia nei prossimi anni. Riconfermato nel suo ruolo di direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, dg dell’agenzia dal 2020. Novità invece per l’, con Marco Ferrazzani nominato nuovo direttore degli Affari interni a partire dal primo aprile 2024. La sua investitura, come dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, “porta l’ad avere finalmente due posizioni apicali nell’ambito dell’Agenzia, con Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di Osservazione della Terra e responsabile dell’Esrin”. Per il ministro, “un riconoscimento esplicito del ruolo accresciuto che l’ha nei programmi spaziali”. Il direttore generale Alla guida dell’Esa dal 2020, Aschbacher ha accompagnato l’agenzia europea in momenti ...