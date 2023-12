Caterina Balivo | ascolti deludenti La Volta Buona | spunta il sostituto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ladinon è questa, una condivisione comune tra gli addetti ai lavori. Il nuovo contenitore della fascia postprandiale di Rai1 si è rilevato una delusione in termini di contenuto mostrando una pignatta per minestre riscaldate. In molti avrebbero voluto spendere parole migliori per il ritorno della conduttrice sulla Tv di Stato rimpiazzando Serena Botone, passaggio di testimone che gli utenti di X (ex Twitter) hanno vissuto come un vero e proprio furto. La trasmissione ha raggiunto picchi del 16% di share solo quando non è in onda Ore 14, il programma di successo condotto da Milo Infante su Rai2. Inoltre, confrontando la diretta competizione tra Lae Uomini e Donne non c'è storia: il dating sentimentale di Maria De Filippi è sempre stato leader e ...