Caso Grillo jr | prosegue deposizione principale accusatrice | polemiche su domande ' intime'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempio Pausania, 14 dic. (Adnkronos) - Riprende questa mattina, alle 10, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, ladella giovane italo-norvegese che nel luglio del 2019 ha accusato Ciro, il figlio del fondatore del M5S Beppe, e tre suoi amici, di stupro di gruppo. Ieri la ragazza, che oggi ha 23 anni, ha risposto per più di 5 ore alledell'avvocata Antonella Cuccureddu, difensore di Francesco Corsiglia, imputato conjunior, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Non sono mancate leal termine dell'udienza, per leritenute "troppo" poste dalla legale di Corsiglia alla giovane. "Ma se aveva le gambe piegate, come ha fatto a toglierle i pantaloni?". Oppure: "Ci può spiegare come ...