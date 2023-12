Caso Grillo jr | legale ragazza | ' calvario continua | ha ricostruito i fatti con grande sofferenza'

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempio Pausania, 14 dic. (Adnkronos) - "La nostra assistita hacongravissimi oggetto di questo processo, è provata e stanca. Ilancora non è terminato". Lo ha detto l'avvocato Dario Romano,di parte civile dellaitalo-norvegese che ha denunciato per stupro Ciro, il figlio del fondatore del M5S e i suoi tre amici, uscendo dal Tribunale. Oggi è proseguita la deposizione dellache ha risposto alle domande dell'avvocata Antonella Cuccureddu, che difende Francesco Corsiglia.

