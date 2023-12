Caso Ciro Grillo | la ribellione della ragazza alle domande della difesa | “Mi viene da vomitare”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Quel giorno mi sono sentita una preda, ma oggi sono sfinita e di fronte a certemida”, ha risposto così Silvia (nome di fantasia)dell’avvocata Antonella Cuccureddu, durante il processo per stupro controe i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I quattro erano stati denunciati per violenza sessuale dallae da un’amica nell’estate del 2019, quando le due li incontrarono alla discoteca Billionaire di Porto Cervo per poi seguirli nella villafamiglia, dove si sarebbero consumate le violenze. Durante il processo che si sta tenendo presso il tribunale di Tempio Pausania, vicino a Sassari, la giovane donna si ...