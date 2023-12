(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le minacce, lealle spalle, poi l’inseguimento nei corridoi. L’aggressione violenta è avvenuta mercoledì 13 dicembre tra i banchi e nelle aule dell’istituto Michelangelo Buonarroti di. Durante il, dagli ultimi banchi una studentessa ha iniziato a gridare: «Ti devo uccidere e ti ucciderò». Poi ha afferrato ladiseduta davanti a lei e ha iniziato a colpirla con un coltellino:, al, alle spalle,testa, all’avambraccio. Una furia che non si è arrestata neanche dopo l’intervento di un altro studente, che le ha divise. La vittima, una ragazza appena 18enne, è riuscita quindi a divincolarsi e tentare la fuga, ma l’altra l’ha seguita urlandole contro. ...

Accoltellamento Caserta in una scuola: alunna aggredisce compagna per futili motivi, la vittima è in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri diche ora indagano con il coordinamento della Procura del Tribunale per i Minorenni di Napoli. La vittima è stata portata in codice rosso all'...

Caserta, aggredisce la compagna di classe al corso serale: coltellate al collo e alla schiena Open

Accoltellamento Caserta in una scuola: alunna aggredisce compagna per futili motivi, la vittima è in codice rosso Tecnica della Scuola

Caserta, accoltella la compagna di classe durante la lezione: 17enne fermata per tentato omicidio. La vittima di 18 anni in prognosi riservata

Lite tra studentesse durante una lezione dei corsi serali all’istituto Buonarroti e una di loro ha colpito più volte l’altra con un coltellino ...

Accoltellamento Caserta in una scuola: alunna aggredisce compagna per futili motivi, la vittima è in codice rosso

Futili motivi. Attriti di vecchia data tra due compagne di scuola. Questo probabilmente quello che c’è stato dietro l’aggressione consumata in un istituto tecnico di Caserta. Fermata, nella serata di ...