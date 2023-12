Caserta | accoltella compagna di classe a scuola | arrestata 17enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È accaduto durante una lezione serale all'istituto tecnico Michelangelo Buonarroti. Vittima una 18enne, ora ricoverata in prognosi riservataladi, durante una lezione serale. È accaduto nella serata di ieri presso l'istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di. Unaè finita in manette per tentato omicidio, una 18enne è ricoverata