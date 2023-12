Caserta | 17enne accoltella compagna di classe a scuola | arrestata

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ladi, durante una lezione serale. È accaduto ieri presso l'istituto tecnico Michelangelo Buonarroti di. Unaè finita in manette per tentato omicidio e una 18enne è ricoverata con prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano della cittadina campana. I carabinieri sono intervenuti insieme al personale del 118 nella, allertati dal personale scolastico.

