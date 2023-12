Casarini | i rapporti tra Ong e Sx Testa di cazzo | coglione

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sul caso del processo a carico di Lucae soci per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" spuntano una serie di intercettazioni agli atti delle indagini che evidenziano lo stretto rapporto tra la Ong Mediterranea e la Sinistra. Nei dialoghi tra l'equipaggio della Mare Jonio e i parlamentari si capisce come il legame sia molto stretto e le interlocuzioni continue. Anche se in realtà la considerazione di, Caccia e il gruppo nei confronti dei politici non è granchè. Si registrano una serie di insulti.e Caccia - si legge su La Verità - insultano in chat un esponente della Sinistra, Erasmo Palazzotto, ex SI e ora nel Pd. Viene definito un "inutile" e un "idiota". In un'altra occasione Caccia dice: "Palazzotto si è sputtanato come autorevole super parters". Ma per loro anche il ...