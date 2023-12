Carrera | 'Conte di nuovo alla Juve? È cambiato tanto dal suo addio | potrebbe esserci spazio'

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L'ex collaboratore di Antonioe oggi allenatore, Massimo, ha parlato al Corriere del possibile ritorno in bianconero dell'allenatore...

Carrera: "Alla Fiorentina Vlahovic riceveva più palloni. Gatti è il nuovo Chiellini"

Le parole di Massimo, ex vice allenatore della Juventus con, sulla stagione dei bianconeri. I dettagli Massimoha giocato nella Juventus e l'ha pure allenata, quando Antonioera squalificato è ...

Carrera: 'Conte può tornare alla Juve. Io in Next Gen Sì, mi piace' ilBianconero

JUVENTUS, CARRERA: "CONTE POTREBBE TORNARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Addio Allegri, nasce la Juve dei grandi ex. Ecco chi "potrebbe tornare"

Carrera: 'La dirigenza è cambiata tanta, c'è spazio e modo per un nuovo incontro con Conte'. Le'x difensore si candida per la 'Juventus Next Gen' ...

Carrera: «Allegri fa un grande lavoro, ma non escludo quella possibilità per Conte»

Massimo Carrera, ai taccuini del Corriere della Sera ... E l’età giovane è dalla sua parte». RITORNO CONTE – «Non lo so, davvero, bisognerebbe chiederlo a lui. Rispetto a quando è andato via, la ...